I Me contro Te annunciato il loro matrimonio, trasformandolo in un evento pubblico a pagamento. I biglietti, inizialmente a 298 euro, sono stati ridotti a 48 euro, scatenando polemiche tra fan e critici. La scelta di rendere il matrimonio uno spettacolo a pagamento ha suscitato reazioni contrastanti, tra entusiasmo e contestazioni.

I Me contro Te si sposano e il loro matrimonio non sarà una cerimonia privata, bensì un evento pubblico a pagamento. Le nozze di Luì e Sofì diventeranno “ The Wedding – Lo Show “, uno spettacolo con musica, coreografie ed effetti speciali pensato per essere condiviso con i giovanissimi fan del duo. L’appuntamento è fissato per il 5 settembre 2026 all’Arena Milano. Dopo anni di annunci e rinvii, la coppia ha chiarito che il matrimonio non sarà un rito tradizionale, ma un vero e proprio show dal taglio pop, costruito come un concerto teatrale. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere la community che li segue da anni tra video, canzoni e tour, trasformando il grande giorno in un’esperienza collettiva più che in una celebrazione riservata a parenti e amici. Metropolitanmagazine.it

I Me contro Te si sposano e fanno pagare i biglietti del loro matrimonio show: da 298 euro a 48 euro (scoppia la polemica) - L'articolo I Me contro Te si sposano e fanno pagare i biglietti del loro matrimonio show: da 298 euro a 48 euro (scoppia la polemica) proviene da Metropolitan Magazine. msn.com