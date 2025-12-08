Centomila euro per le famiglie in difficoltà | la decisione del Comune

Napolitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre del Greco stanziati 100mila euro a favore delle famiglie in forte disagio economico del territorio. È il risultato dell'iniziativa promossa dal consigliere Mirko Gallo del Movimento 5 Stelle, delegato, dal sindaco Luigi Mennella, allo studio delle misure di contrasto alla povertà, "in uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

