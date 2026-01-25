a pisa un successo lo ammette anche chi contesta venezi

Questa sera, al teatro di Pisa, si terrà la seconda e ultima recita della Carmen di Georges Bizet, diretta dalla maestra Beatrice Venezi. Nonostante alcune critiche, l’evento rappresenta un momento importante per il panorama musicale locale, offrendo al pubblico un’interpretazione significativa di un classico dell’opera. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della città, sottolineando l’impegno di Pisa nel promuovere produzioni di qualità.

Questa sera al teatro di Pisa andrà in scena la seconda e ultima recita della Carmen di Georges Bizet con la direzione di Beatrice Venezi. Nel frattempo, però, si continua a parlare del successo dell'esordio di venerdì con dieci minuti di applausi e una performance definita da "trionfo" da tutti gli organi di stampa che ne hanno parlato. A sorpresa, però, non sono stati solo giornali e agenzie di stampa a riconoscere la riuscita dello spettacolo diretto da Venezi, ma anche chi è da mesi in prima fila a contestare la sua nomina alla direzione musicale della Fenice di Venezia. Il comunicato. Nelle scorse ore, infatti, è arrivato un comunicato pubblicato sui social dal Comitato Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche che è intervenuto proprio sull'appuntamento di Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Osho: “A Pisa un trionfo per Venezi, non ho visto spillette. Finché non ti schieri sei bravo, poi diventi mediocre, è successo anche a me”La serata al Teatro Verdi di Pisa ha visto un’ampia partecipazione in occasione della direzione di Beatrice Venezi nella produzione della “Carmen” di Georges Bizet.

Spillette anche a Pisa, volantini alla Fenice. Venezi, doppia protestaStasera, al Teatro Verdi di Pisa, torna in Italia la direttrice Beatrice Venezi, che dirigerà una rappresentazione di “Carmen”.

