Osho | A Pisa un trionfo per Venezi non ho visto spillette Finché non ti schieri sei bravo poi diventi mediocre è successo anche a me

La serata al Teatro Verdi di Pisa ha visto un’ampia partecipazione in occasione della direzione di Beatrice Venezi nella produzione della “Carmen” di Georges Bizet. L’evento ha riscosso entusiasmo tra il pubblico, sottolineando l’interesse per la musica classica e le interpretazioni di qualità. Un momento importante per l’attività artistica e culturale della città, che conferma il ruolo di Pisa come centro di eccellenza musicale.

Un'accoglienza trionfale quella al Teatro Verdi di Pisa per Beatrice Venezi che ha diretto la "Carmen" di Georges Bizet. Sold out. Dieci minuti di ovazioni per la direttrice d'orchestra, "massacrata" dalla sinistra, al suo primo test in Italia dopo oltre due mesi di tournée in Sudamerica, culminata nei concerti al Teatro Colón di Buenos Aires. Dal loggione al termine dell'esibizione sono piovuti fiori e ripetuti "brava, brava". Tra i 'supporter' della direttrice musicale della Fenica di Venezia c'era anche Federico Palmaroli, in arte Osho, che suggella l'incontro con un selfie con la sorridente Beatrice.

