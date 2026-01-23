Stasera, al Teatro Verdi di Pisa, torna in Italia la direttrice Beatrice Venezi, che dirigerà una rappresentazione di “Carmen”. Dopo mesi di assenza, la musicista riprende il suo percorso professionale con un evento di rilievo. La serata è attesa con interesse da appassionati e addetti ai lavori, segnando un momento importante nel panorama musicale italiano.

Dopo le parole della direttrice d'orchestra, decine di dipendenti del teatro toscano hanno scelto di indossare la spilla alla "Carmen". A Venezia alla prima del Simon Boccanegra nuovo volantinaggio Tornerà ad esibirsi questa sera in Italia, dopo mesi, Beatrice Venezi, dirigendo una “Carmen” al Teatro Verdi di Pisa. Alla presentazione dello spettacolo, mercoledì, si era lasciata andare a parole molto dure contro il Teatro La Fenice di Venezia, dove da ottobre 2026 dovrebbe assumere l'incarico di direttrice musicale (ma da 4 mesi la nomina viene contestata dalle maestranze), e aveva ridicolizzato la protesta delle “spillette”.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Argomenti discussi: Beatrice Venezi, le spillette gialle arrivano anche a Pisa. Non si placa la protesta contro la direttrice d’orchestra; Beatrice Venezi, spillette e Swarovski; Spillette anche a Pisa, volantini alla Fenice. Venezi, doppia protesta; Venezi replica dopo le spillette: Potevano metterci gli Swarovski. La direttrice a Pisa per la Carmen.

