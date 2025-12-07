Sport e solidarietà | in 160 di corsa per la ricerca alla 51esima podistica di Santa Lucia
Domenica le strade di Savignano sul Rubicone si sono animate di passione sportiva e spirito solidale in occasione della 51ª edizione della Podistica di Santa Lucia ed è sempre un piacere raccontare un evento solidale che ha celebrato anche il 9° Memorial Paci – Trofeo Paci. Manifestazione che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Disabilità, solidarietà, intercettazioni, mafia, stalker, eventi, personaggi e sport: domani, 7 dicembre 2025, sul giornale LA SICILIA - facebook.com Vai su Facebook
198ª Corsa dell'Arno: Sport e Solidarietà all'Ippodromo del Visarno - L'Ippodromo del Visarno ospita la 198ª Corsa dell'Arno, evento clou del galoppo in Toscana, con 16 purosangue e iniziative solidali. Lo riporta lanazione.it
Dal mal di schiena ai dolori articolari: i falsi miti sulla corsa sfatati dal medico dello sport - Che sia per provare una nuova attività fisica, iniziare un nuovo sport o prepararti per una gara imminente, alcuni miti popolari sulla corsa possono frenarti od ostacolare la tua pratica. Da gazzetta.it