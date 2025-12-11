Amici sport e cultura nella vita dei giovanissimi Come trascorrono il tempo libero gli studenti tra 11 e 19 anni | sport per il 64,5% cinema per tre su quattro I dati ISTAT

L'indagine ISTAT 2023 esplora come i giovani tra 11 e 19 anni trascorrono il loro tempo libero, evidenziando una forte partecipazione a sport e attività culturali. Il 64,5% si dedica allo sport, mentre il cinema coinvolge circa il 75% dei giovani. Questi dati offrono uno sguardo sulle abitudini e gli interessi dei ragazzi italiani nel loro tempo libero.

L'Istat ha diffuso l'11 dicembre i risultati dell'indagine "Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri" condotta nel 2023 su circa 39.000 ragazzi tra 11 e 19 anni residenti in Italia. Il rapporto fornisce al personale scolastico uno strumento per comprendere come gli studenti impiegano il tempo libero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

