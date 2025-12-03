Raccolte in un libro le storie dei Cavalieri del Lavoro fondatori d' impresa | fra loro anche un ravennate

Le storie di 124 persone che, partendo da contesti diversi e spesso da zero, hanno creato aziende oggi leader a livello nazionale e internazionale. E fra loro c'è anche il ravennate Luciano Martini. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro presenta “Fondatori d’Impresa”, un volume. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

