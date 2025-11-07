Pozzuoli investitura dei Cavalieri e Messa in suffragio di Carmelo Cicale
Sabato 8 novembre, alle ore 16.30, presso il Complesso Neronensis a Pozzuoli, l’Ordine Fondatore dei Barrellieri di San Giovanni di Gerusalemme, conferirà le Investiture dei nuovi Cavalieri di Pozzuoli per il loro operato di Beneficenza nella Società: il dott. Paolo Magliulo, avvocato del Foro napoletano; la dott.ssa Chiara Fama, che spende la sua vita per . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Argomenti simili trattati di recente
Non un impianto per pochi anni. Un impianto per sempre Ripetiamolo insieme: Non un impianto per pochi anni. Un impianto per sempre. Garantito da Nobel Biocare a vita. Alla DentalClinic Pozzuoli non compri un trattamento temporaneo. Scegli un inv - facebook.com Vai su Facebook
Oria, con la cerimonia dell'investitura torna la rievocazione storica con i cavalieri Templari - Torna a Oria, nella cornice naturale del Parco Montalbano (oggi ore 21), la rievocazione dell’Investitura del Cavaliere Templare, giunta alla sua XXI edizione, con uno spettacolo che intreccia ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it