Pozzuoli investitura dei Cavalieri e Messa in suffragio di Carmelo Cicale

Ilblogdigio.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre, alle ore 16.30, presso il Complesso Neronensis a Pozzuoli, l’Ordine Fondatore dei Barrellieri di San Giovanni di Gerusalemme, conferirà le Investiture dei nuovi Cavalieri di Pozzuoli per il loro operato di Beneficenza nella Società: il dott. Paolo Magliulo, avvocato del Foro napoletano; la dott.ssa Chiara Fama, che spende la sua vita per . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Oria, con la cerimonia dell'investitura torna la rievocazione storica con i cavalieri Templari - Torna a Oria, nella cornice naturale del Parco Montalbano (oggi ore 21), la rievocazione dell’Investitura del Cavaliere Templare, giunta alla sua XXI edizione, con uno spettacolo che intreccia ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Pozzuoli Investitura Cavalieri Messa