a domenica in ospite muccino con il cast de le cose non dette

Nuovo appuntamento con Mara Venier che, come ogni domenica, torna con Domenica In, in onda alle 14.00 su Rai 1, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 25 gennaio 2026. A meno di un mese dall’inizio della 76° edizione del Festival di Sanremo, la puntata proporrà un viaggio nella storia della kermesse con alcuni protagonisti che si esibiranno nei brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone. Spazio poi alla cultura con la scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini, che racconterà il suo libro autobiografico La mercante di Brera, svelando la nascita della sua passione per l’arte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Muccino, Leone e Crescentini al The Space Parco de' Medici per l’anteprima del film “Le cose non dette”Sabato 24 gennaio, al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, si terrà l’anteprima del film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino, prodotto da Lotus Production, Leone Film Group e Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution.

Gabriele Muccino torna a Roma con Le cose non detteGabriele Muccino presenta a Roma l’anteprima nazionale del suo nuovo film, Le cose non dette.

