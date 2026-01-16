Muccino Leone e Crescentini al The Space Parco de' Medici per l’anteprima del film Le cose non dette

Sabato 24 gennaio, al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, si terrà l’anteprima del film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino, prodotto da Lotus Production, Leone Film Group e Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution. L’evento vedrà la partecipazione di Muccino, Leone e Crescentini, offrendo un’occasione per approfondire il nuovo lavoro del regista romano.

Sabato 24 gennaio, presso il The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, sarà possibile vedere in anteprima “Le Cose non Dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino prodotto da Lotus Production - Leone Film Group e Rai Cinema, e distribuito in Italia da 01 Distribution. Carlo (Stefano Accorsi) ed Elisa (Carolina Crescentini), coppia affermata e brillante, vivono a Roma tra successi, abitudini e un amore che, forse, non è più quello di una volta. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista brillante e stimata anche all’estero. In cerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme ai loro amici di sempre, Anna (Miriam Leone) e Paolo (Claudio Santamaria), e alla loro figlia adolescente, Vittoria (Margherita Pantaleo). 🔗 Leggi su Romatoday.it

