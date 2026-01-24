Zohran Mamdani e la rivoluzione del bidet | Una volta usato difficile mollarlo

Zohran Mamdani, recentemente trasferitosi alla residenza del sindaco di New York, ha portato all’attenzione un tema inaspettato: i bidet. La sua esperienza ha mostrato come questo dispositivo possa migliorare la qualità della vita quotidiana, portando molte persone a considerarlo un elemento difficile da abbandonare. Un approfondimento su questa tendenza che sta conquistando anche l’attenzione di chi, fino a poco tempo fa, non lo aveva preso in considerazione.

Quando Zohran Mamdani ha annunciato il suo trasferimento a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York nell’Upper East Side, nessuno si aspettava che la sua prima battaglia sarebbe stata per i bidet. Eppure il neo-sindaco democratico ha dichiarato apertamente di voler installare questi sanitari nella storica dimora affacciata sull’East River, portando nella Grande Mela un dispositivo comune in Italia e in India, patria dei suoi genitori. Non si trattava di una battuta. La missione bidet è diventata un vero dibattito pubblico, rompendo con la tradizione di chi l’ha preceduto. Mike Bloomberg aveva ristrutturato completamente gli interni della residenza (pur continuando a vivere altrove), Ed Koch aveva fatto installare un barbecue da interno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

