il sindaco mamdani guida la rivoluzione del bidet a new york partendo da casa sua se lo usi non torni indietro

Il sindaco Mamdani sta promuovendo l'uso del bidet a New York, partendo dalla sua abitazione. La sua iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di pratiche igieniche più sostenibili e confortevoli. Come riportato dal New York Times, Mamdani crede fermamente che, una volta adottato, il bidet diventi un elemento irrinunciabile. Un gesto semplice, ma con potenziali benefici per il benessere e l’ambiente urbano.

New York – “L'aspirazione di Mamdani per la Gracie Mansion: i bidet”, titolava il New York Times un paio di giorni fa. Quando si è trasferito con la first lady Rama Duwaji nella villa di oltre mille metri quadrati affacciata sull’East River, la residenza ufficiale del sindaco, Zohran Mamdani ha fatto un giuramento a se stesso, alla squadra degli idraulici e ai cittadini americani: mettere in cantiere la rivoluzione del bidet (bidè all’italiana) partendo proprio dai lavori nei suoi bagni da mayor nell’Upper East Side. Chi immaginava fosse una battuta nel discorso d’insediamento è stato smentito: la missione bidet si è rivelata una sfida culturale ai costumi dei newyorkesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

“Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti”: la “rivoluzione” del bidet del sindaco di New York MamdaniIl sindaco di New York, Mamdani, ha introdotto l’uso del bidet come simbolo di innovazione e sensibilità verso l’igiene personale.

