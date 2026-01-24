Nel suo intervento a Davos, Zelensky ha sottolineato come la vulnerabilità di Kyiv rifletta quella dell’intera Europa. La domanda su chi debba essere riconoscente a chi si impegna per la sicurezza comune rimane aperta. Non si tratta di giudicare la generosità, come ha fatto il ministro degli Esteri italiano, ma di riflettere sulle responsabilità condivise in un contesto di crisi e solidarietà continentale.

Tutti hanno giudicato il discorso di Davos del capo ucraino come un discorso-verità, e con ragione. Siamo un caleidoscopio di patrie minori, non una grande e orgogliosa potenza che combatte. Abbiamo proclamato la solidarietà, come per la protesta iraniana, aspettando che la strage generasse assuefazione Non giudicherei il discorso di Volodymyr Zelensky a Davos con il metro della generosità, come ha fatto il ministro degli Esteri italiano. Il commercio dei buoni sentimenti di riconoscenza, specie se come esigenza risarcitoria e invito all’autocensura dell’interlocutore, non dovrebbe fare parte del bagaglio diplomatico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zelensky dice che la debolezza di Kyiv è la debolezza dell’Europa. Chi dev’essere grato a chi?

Chi vince il Grande Fratello 2025? Punti di forza e debolezza dei finalistiStasera si chiude un’edizione emozionante del Grande Fratello 2025.

L’Italia è la quarta potenza mondiale dell’export, forza e debolezza del sistema-PaeseL’Italia si conferma come la quarta potenza mondiale nell’export, rappresentando una componente fondamentale del sistema economico del Paese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Zelensky risponde a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace; Zelensky, l’Europa sembra divisa e persa di fronte a Trump; Guerra Ucraina, Zelensky: Manca la volontà politica dell'Europa verso Putin; Zelensky: Abbiamo ricevuto un importante pacchetto di missili per la difesa aerea.

Zelensky dice che la debolezza di Kyiv è la debolezza dell'Europa. Chi dev'essere grato a chi?Tutti hanno giudicato il discorso di Davos del capo ucraino come un discorso-verità, e con ragione. Siamo un caleidoscopio di patrie minori, non una grande e orgogliosa potenza che combatte. Abbiamo p ... ilfoglio.it

Zelensky attacca l’Europa: «È divisa e non agisce». Oggi vertice Kiev-Usa-MoscaUcraini, russi e americani chiusi nella stessa stanza per parlare di pace. Incontro trilaterale: finalmente, nello scenario di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, oggi e domani si svolgerà ... ilmessaggero.it

#Tajani dice che #Zelensky è stato ingeneroso per le sue critiche alla UE. Peccato che l'Italia abbia contribuito in quattro anni per 3 miliardi, cioè meno di 15 euro a testa per italiano ogni anno. x.com

Esordisce a Davos Volodymir Zelensky con una forte critica all’Europa: «Tutti conoscono il film Ground Hawk Down ma nessuno vuole ripetere una cosa così per anni, ma così è come noi viviamo. L’anno scorso ho finito il mio discorso dicendo “l’Europa deve - facebook.com facebook