L’Italia è la quarta potenza mondiale dell’export forza e debolezza del sistema-Paese

L’Italia si conferma come la quarta potenza mondiale nell’export, rappresentando una componente fondamentale del sistema economico del Paese. Nonostante le sfide della competizione globale, le tensioni commerciali e le instabilità geopolitiche, il settore esportativo mantiene una posizione di rilievo, evidenziando sia il punto di forza che le vulnerabilità di un sistema che continua a giocare un ruolo strategico nell’economia nazionale.

La potenza esportatrice dell’Italia non tramonta nonostante i marosi della competizione economica globale, le nuove guerre commerciali, l’instabilità geopolitica e i dazi, e Roma può rivendicare una posizione invidiabile. L’Italia quarta potenza dell’export globale. Lo confermano i recenti dati Ocse, che segnalano come nel terzo trimestre 2025 l’Italia abbia sorpassato il Giappone e si sia posizionata al quarto posto nella classifica degli esportatori globali, con 162 miliardi di euro di controvalore, posizionandosi dietro solo Cina, Stati Uniti e Germania. Un dato importante, in un contesto che vede la stima di export per il 2025 puntare verso l’obiettivo di 650 miliardi di controvalore, quasi il 40% del Pil nazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

