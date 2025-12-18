Chi vince il Grande Fratello 2025? Punti di forza e debolezza dei finalisti

Stasera si chiude un’edizione emozionante del Grande Fratello 2025. Tra tensioni, strategie e sorprese, i finalisti si contendono il titolo più ambito. Chi saprà conquistare il cuore del pubblico e portarsi a casa il premio? Scopriamo insieme i punti di forza e le debolezze di chi ha già lasciato il segno in questa lunga avventura. La suspense è alle stelle: chi sarà il nuovo re o regina della casa?

Roma, 18 dicembre 2025 - Siamo alla finale: stasera, anzi stanotte a dire il vero, si conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice del Grande Fratello 2025. Ovvero la prima edizione senza neppure un volto noto nel cast dopo molti anni di "vip". Chi vincerà? I principali siti di scommesse identificano ormai da diversi giorni in Anita l'identikit della vincitrice, con Jonas e Giulia che seguono a ruota. Ecco i principali punti di forza e debolezza dei cinque finalisti. Anita Mazzotta. Punti di forza: storia strappalacrime di caduta e poi rinascita per la scomparsa della madre. Storia d'amore con Jonas all'interno della casa del Grande Fratello.

Grande Fratello - Anita è la terza finalista

