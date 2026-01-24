Zaia | Eutanasia ambiente e diritti civili il centrodestra butti il cuore oltre l’ostacolo

Il dibattito su eutanasia, ambiente e diritti civili continua a essere centrale nel panorama politico italiano. Zaia invita il centrodestra a superare le proprie remore e affrontare con coraggio queste tematiche, sottolineando che non sono questioni di esclusiva proprietà di nessuna parte politica. La discussione su questi temi richiede apertura e visione a lungo termine, per rispondere alle esigenze della società e garantire diritti e tutela ambientale.

"Sui temi dei diritti civili, dell'ambiente e dell'eutanasia io credo che non sono di dominio di qualcun altro, dobbiamo avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo". Lo ha detto l'ex governatore veneto Luca Zaia, in videocollegamento col panel 'Dai territori alle istituzioni, il buon governo del metodo' per l'evento 'Idee in movimentò organizzato dalla Lega a Rivisondoli (L'Aquila). "Sull'eutanasia noi non abbiamo ancora un Parlamento che riesce a esprimersi, ci vuole una legge", ha aggiunto Zaia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

