willy il principe di bel air in vendita la casa di will smith

Tra le serie tv che hanno fatto la storia del piccolo schermo, diventando delle vere e proprio icone della cultura pop degli anni Novanta c'è senza dubbio Willy - Il principe di Bel Air, la sitcom che vedeva come protagonista un giovanissimo Will Smith. Andato in onda dal 1990 al 1996 per un totale di 148 episodi spalmati in sei stagioni, Willy - Il principe di Bel Air raccontava la storia di Will (una versione fittizia del suo interprete), un ragazzo cresciuto nella parte occidentale di Philadelphia, in un quartiere popolare e povero. A seguito di una rissa nel parco giochi di quartiere, la madre decide di mandarlo a vivere dagli zii ricchi che vivono in California, nella speranza che la vicinanza con persone di successo possa salvare il figlio dal degrado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In vendita la villa del ‘Principe di Bel-Air’, la ‘casa’ di Will Smith vale 30 milioniÈ in vendita la villa resa famosa dalla serie TV 'Willy, il principe di Bel-Air', nota come la casa del protagonista interpretato da Will Smith.

