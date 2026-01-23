In vendita la villa del ‘Principe di Bel-Air’ la ‘casa’ di Will Smith vale 30 milioni

È in vendita la villa resa famosa dalla serie TV 'Willy, il principe di Bel-Air', nota come la casa del protagonista interpretato da Will Smith. Situata in una delle zone più esclusive, questa proprietà ha un valore stimato di circa 30 milioni di euro. La residenza rappresenta un’icona della cultura pop e ora si apre a nuovi proprietari interessati a un pezzo di storia televisiva.

(Adnkronos) – È una delle ville più riconoscibili della storia della televisione: la villa protagonista della celebre serie anni Novanta 'Willy, il principe di Bel-Air', che lanciò la carriera di Will Smith è ufficialmente in vendita. Il prezzo richiesto è di circa 30 milioni di dollari, pari a poco più di 26 milioni di euro, secondo quanto riportano i media statunitensi. L'edificio è noto al grande pubblico per essere apparso nella sigla e in numerose inquadrature esterne della sitcom che ottenne un enorme successo il 1990 e il 1996. Tuttavia, c'è un dettaglio che potrebbe sorprendere i fan: la villa non si trova realmente nel quartiere di Bel Air, come suggerito dalla serie, bensì a Brentwood Park, zona residenziale esclusiva nelle immediate vicinanze di Los Angeles.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Willy, il principe di Bel-Air, l'iconica villa finisce in vendita: ecco quanto vale

Leggi anche: Bel-air finale: wil smith e la nostalgia di fresh prince

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Treviso, i Benetton vendono la villa di Giuliana a 2,5 milioni di euro: tra gli arredi opere d'arte e mobili di Tobia Scarpa; Lago di Como, La Cassinella cambia proprietario: venduta per oltre 90 milioni a un imprenditore russo; La villa del '700 sulle colline toscane che ha ospitato Valentino per oltre 30 anni; Cristiano Ronaldo mette in vendita la sua villa di Cascais da 35 milioni di euro per problemi di privacy.

Gene Hackman, in vendita la villa dove sono morti lui e la moglie: la suite, il cinema e la piscina, quanto costa il ranch di lussoLa casa di Gene Hackman, nel New Mexico, è ufficialmente sul mercato. La proprietà, situata nel quartiere residenziale protetto di Santa Fe Summit, è proposta al prezzo ... leggo.it

Gene Hackman, in vendita la mega villa in cui è stato trovato morto con la moglie: ecco quanto costaLa proprietà, che si estende su 1.208 metri quadrati, è stata valutata 6,25 milioni di dollari ... msn.com

VALSUSA, VENDESI VILLA CON GIARDINO BORGONE DI SUSA – La F.C. Immobiliare di Sant’Antonino di Susa (TO) propone in Vendita, in esclusiva zona residenziale di Borgone Susa, una villa bifamiliare di prestigio di circa 510,8 m² complessivi, inserita i - facebook.com facebook