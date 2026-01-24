Weekend a Verissimo | Anna Valle Gabriel Garko e tutti gli ospiti del 24-25 gennaio

Il fine settimana del 24-25 gennaio torna Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Durante gli appuntamenti di sabato e domenica, saranno presenti ospiti di rilievo, tra cui Anna Valle e Gabriel Garko. Due giornate dedicate a interviste e approfondimenti, ideali per chi desidera seguire le novità del mondo dello spettacolo in modo semplice e rispettoso.

Il weekend televisivo si arricchisce con due appuntamenti imperdibili di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che sabato 24 e domenica 25 gennaio accoglierà ospiti di grande calibro. Tra storie d’amore, nuovi progetti televisivi e momenti di profonda riflessione, i telespettatori potranno vivere un fine settimana ricco di emozioni e rivelazioni esclusive. Sabato: tra fiction e nuovi amori. L’appuntamento del sabato alle 16.30 vedrà protagonista Anna Valle, che presenterà la sua nuova serie “ Una nuova vita ” in arrivo su Canale 5 dal 28 gennaio. L’attrice condividerà con voi i dettagli di questo nuovo progetto che promette di conquistare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Weekend a Verissimo: Anna Valle, Gabriel Garko e tutti gli ospiti del 24-25 gennaio Verissimo, gli ospiti del 24 e 25 gennaio 2026Tornano gli appuntamenti di Verissimo in onda nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026. Verissimo: gli ospiti di sabato 24 e domenica 25 gennaioGli ospiti di sabato 24 e domenica 25 gennaio di ‘Verissimo’ portano sullo schermo novità dal cinema e dalla televisione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Gli ospiti di Verissimo del 24 e 25 gennaio; Anna Safroncik tra gli ospiti di ‘Verissimo’. Verissimo, ospiti 24 e 25 gennaio 2026: ecco le anticipazioni del weekend con la ToffaninIl weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate dense di emozioni e racconti personali, con Silvia Toffanin pronta ad accogliere alcuni dei ... ilsipontino.net Verissimo: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin oggi sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaioChi sono le guest star del talk di Canale 5, questo weekend? eccoli tutti, giorno per giorno ... msn.com Sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaio, su Canale 5, un nuovo weekend di "Verissimo" - facebook.com facebook Gabriel Garko e Anna Safroncik e da Anna Valle a Claudia Pandolfi: gli ospiti del weekend di "Verissimo" #verissimo x.com

