Verissimo | gli ospiti di sabato 24 e domenica 25 gennaio

Gli ospiti di sabato 24 e domenica 25 gennaio di 'Verissimo' portano sullo schermo novità dal cinema e dalla televisione. Coppie di lunga data o appena formate, volti noti e persone comuni si raccontano con sincerità, offrendo un ritratto autentico delle loro esperienze.

Novità al cinema e in tv; coppie consolidate o nate da poco e volti noti della tv pronti a raccontarsi senza filtri: tutto questo è ‘Verissimo’. Ecco chi ci sarà e cosa vedremo in questo finesettimana. Gli ospiti di sabato 24 gennaio. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio ci sarà Anna Valle, che dal 28 gennaio torna su Canale 5 con la fiction ‘Una Nuova vita’. Killian Nielsen sarà, invece, pronto a raccontare del rapporto complicato che vive con la madre Brigitte. Alessandra Martines e l’ex calciatore Nicola Legrottaglie saranno i protagonisti di due lunghe e toccanti interviste per svelare tratti inediti delle loro vite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Verissimo, gli ospiti del 24 e 25 gennaio 2026Tornano gli appuntamenti di Verissimo in onda nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026.

