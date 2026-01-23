verissimo gli ospiti del 24 e 25 gennaio 2026

Tornano gli appuntamenti di Verissimo in onda nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026. Durante queste puntate, tra gli ospiti ci sarà Anna Valle, protagonista della nuova serie “Una nuova vita”, in programma su Canale 5 dal 28 gennaio. Un’occasione per scoprire aggiornamenti e curiosità su personaggi del mondo dello spettacolo, presentati in modo semplice e diretto.

In onda nel weekend. Torna il doppio appuntamento con Verissimo. Sabato Anna Valle sarà ospite della puntata, protagonista della nuova serie “Una nuova vita”, in onda dal 28 gennaio su Canale 5. In studio anche Rettore, icona di libertà e ribellione, Alessandra Martines, che racconterà le dure prove affrontate nella sua vita, e Killian Nielsen, che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte. Non mancherà il racconto del percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie, mentre spazio all’amore con la nuovissima coppia nata a Uomini e Donne, Flavio e Nicole. Domenica alle 15. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Verissimo, gli ospiti del 10 e 11 gennaio 2026Nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026, Verissimo ospiterà un evento speciale.

Verissimo: gli ospiti del 10 e 11 gennaioGli ospiti di Verissimo delle giornate del 10 e 11 gennaio includono Andrea Sempio, Mariana Rodriguez e Christian De Sica.

