Week end 24-25 gennaio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Questo fine settimana, a Firenze e in Toscana, si svolgono numerosi eventi culturali e spettacoli. Tra concerti, rappresentazioni teatrali e mostre, ci sono occasioni per scoprire arte, musica e intrattenimento. Dalle esibizioni degli Amici della Musica alle rappresentazioni teatrali, il calendario offre proposte per diversi interessi, con particolare attenzione alle ultime giornate della mostra su Beato Angelico e alle prime celebrazioni di carnevale.

FIRENZE – Molti spettacoli ed eventi nel week end a Firenze e in Toscana. Al Teatro della Pergola (via della Pergola 30) sabato 24 alle 16 il violoncellista Mario Brunello e la pianista Yulianna Avdeeva suonano insieme per la prima volta agli Amici della Musica; musiche di Beethoven, Ustvolskaya, Weinberg e Šostakovic. Biglietti da 5 a 25 euro anche su https:amicimusicafirenze.it Sabato 24 e domenica 25 al teatro Le Laudi (via Leonardo da vinci 2) Seven Cults presenta Certi di esistere, testo, regia e idea scenica di Alessandro Benvenuti. La storia di 5 attori in un turbinio di battute. Prenotazioni via mail a biglietteria@teatrolelaudi.

