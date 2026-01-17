Week end 17-18 gennaio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Il fine settimana del 17-18 gennaio offre a Firenze e in Toscana un calendario ricco di spettacoli ed eventi culturali. Un’occasione per scoprire le proposte artistiche e le iniziative locali, tra mostre, concerti e rappresentazioni. Un modo per vivere il territorio in modo autentico, senza eccessi o sensazionalismi, ma con attenzione alla qualità e alla cultura del territorio.

FIRENZE – Ricco di eventi e soprattutto di spettacoli questo terzo week end di gennaio a Firenze e non solo. Domenica 18 alle 15.30 nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Piazza Vittorio Gui) ultima recita di Tosca di Giacomo Puccini; alla guida dell'Orchestra, del Coro del Maggio e del Coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio c'è Michele Gamba; protagonista Chiara Isotton, che ha interpretato Floria Tosca anche alla Scala; Vincenzo Costanzo è Mario Cavaradossi, Alexey Markov è Scarpia. La regia riprende quella di Massimo Popolizio. Solo ascolto: 10€ Visibilità limitata: 15€ Galleria: 35€ Palchi: 45€ Platea 4: 65€, Platea 3: 75€, Platea 2: 90€, Platea 1 110€ in vendita anche sul sito del Maggio Durata: Prima parte: 50 minuti Intervallo: 30 minuti Seconda parte: 45 minuti Intervallo: 30 minuti Terza parte: 30 minuti – Durata complessiva: 3 ore e 5 minuti circa.

