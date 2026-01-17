Week end 17-18 gennaio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Da firenzepost.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana del 17-18 gennaio offre a Firenze e in Toscana un calendario ricco di spettacoli ed eventi culturali. Un’occasione per scoprire le proposte artistiche e le iniziative locali, tra mostre, concerti e rappresentazioni. Un modo per vivere il territorio in modo autentico, senza eccessi o sensazionalismi, ma con attenzione alla qualità e alla cultura del territorio.

FIRENZE – Ricco di eventi e soprattutto di spettacoli questo terzo week end di gennaio a Firenze e non solo. Domenica 18 alle 15.30 nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Piazza Vittorio Gui) ultima recita di Tosca di Giacomo Puccini; alla guida dell’Orchestra, del Coro del Maggio e del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio c’è Michele Gamba; protagonista Chiara Isotton, che ha interpretato Floria Tosca anche alla Scala; Vincenzo Costanzo è Mario Cavaradossi, Alexey Markov è Scarpia. La regia riprende quella di Massimo Popolizio. Solo ascolto: 10€ Visibilità limitata: 15€ Galleria: 35€ Palchi: 45€ Platea 4: 65€, Platea 3: 75€, Platea 2: 90€, Platea 1 110€ in vendita anche sul sito del Maggio Durata: Prima parte: 50 minuti Intervallo: 30 minuti Seconda parte: 45 minuti Intervallo: 30 minuti Terza parte: 30 minuti – Durata complessiva: 3 ore e 5 minuti circa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

week end 17 18 gennaio a firenze e in toscana spettacoli ed eventi

© Firenzepost.it - Week end 17-18 gennaio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi

Leggi anche: Week end 10-11 gennaio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi

Leggi anche: Week end 8-9 novembre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 gennaio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 16 al 18 gennaio: tutti gli eventi; Cosa fare a Torino nel weekend dal 16 al 18 gennaio: gli eventi (anche gratis) da non perdere; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 17 e il 18 gennaio.

week end 17 18L'oroscopo del weekend del 17 e 18 gennaio 2026: le previsioni segno per segno - Secondo l’oroscopo, i segni più fortunat i del weekend del 17 e 18 dicembre 2026 sono Gemelli, Scorpione e ... notizie.it

week end 17 18Oroscopo Weekend 17-18 gennaio: Scorpione re della passione, Toro dolcissimo. Leone, la domenica ti salva - Le previsioni per il fine settimana: amore a gonfie vele per i segni d'Acqua, recupero per il Leone. piudonna.it

week end 17 18Oroscopo Paolo Fox del weekend del 17 e 18 gennaio 2026: le previsioni - Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del weekend del 17 e 18 gennaio 2026: scopriamo tutto quello che riguarda amore, lavoro e fortuna ... ilpescara.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.