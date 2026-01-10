Week end 10-11 gennaio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Il fine settimana del 10-11 gennaio a Firenze e in Toscana offre una varietà di eventi culturali e spettacoli. Tra rappresentazioni teatrali, concerti e mercatini, questa rassegna rappresenta un’occasione per scoprire le proposte artistiche della regione. Gli appuntamenti spaziano dalla lirica alla musica classica, con eventi natalizi ancora attivi, e rappresentano un’opportunità per vivere la città in modo autentico e tranquillo.

Tosca al Maggio, Paolo Fresu alla Pergola, i concerti degli Amici della Musica, Max Giusti al Teatro Verdi, i mercatini, gli ultimi eventi natalizi

