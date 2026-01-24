Vomero controlli nella movida | identificate 120 persone e sanzioni ai locali

Nella zona del Vomero, sono stati condotti controlli mirati durante la movida, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Le operazioni hanno portato all’identificazione di 120 persone, verifiche su veicoli e locali, e sanzioni per irregolarità amministrative. Sono state inoltre sequestrate sostanze stupefacenti per uso personale. Questi interventi rientrano in un’azione di controllo continuo per mantenere l’ordine e la sicurezza nella zona.

Operazione interforze nel cuore della movida del Vomero: verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali, con sanzioni per irregolarità e droga per uso personale. NAPOLI – Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per garantire sicurezza nelle aree della movida. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato – con il supporto della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell'ASL Napoli 1 Centro – ha effettuato un servizio mirato nel quartiere Vomero, concentrandosi su San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d'Oro e le vie Giordano, Scarlatti e Falcone. Identificate 120 persone e controllati 32 veicoli.

