Controlli durante la movida del Vomero | identificate 53 persone Sanzioni a negozi per 13500 euro

Durante la movida nel Vomero, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli approfonditi, identificando 53 persone e sanzionando negozi per un totale di 13.500 euro. L’intervento, condotto dalla Polizia di Stato con il supporto della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1 Centro, ha mirato a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nell’area.

Controlli a tappeto durante la movida del Vomero. A eseguire il servizio la Polizia di Stato con il supporto dei militari della Guardia di Finanza e di personale della Polizia Locale e dell'ASL Napoli 1 Centro.

