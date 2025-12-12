Capello | L’Inter può fare molto bene in Champions Conte forse deve osare di più Sulla Juventus dico una cosa

Fabio Capello analizza la situazione delle squadre italiane in Champions League, sottolineando le potenzialità dell’Inter e suggerendo a Conte di osare di più. Il tecnico commenta anche sulla Juventus, evidenziando le difficoltà delle italiane nel mantenere alta la qualità tra campionato e competizione europea, tra ritmo e profondità delle rose.

Capello, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulle italiane in Champions League soffermandosi su alcune cose Le squadre italiane faticano a reggere il doppio impegno campionato-Champions, spesso schiacciate dalla differenza di ritmo e dalla profondità delle rose avversarie. Eppure, per Fabio Capello, scegliere tra le due competizioni non è .

#Capello durissimo dopo Inter-Liverpool: "Rigore scandaloso, è una vergogna. So già cosa diranno..." Vai su X

