Volley A2 Virtus Aversa | show a Catania 3 punti da applausi in Sicilia

Tempo di lettura: 2 minuti Prestazione di grande personalità per la Virtus Aversa, che sul difficile campo di Catania centra un successo esterno di assoluto valore, imponendosi in 4 set al termine di una gara combattuta che ‘certifica’ la quarta affermazione di fila per la squadra allenata da coach Graziosi. Ultima gara del 2025 domenica prossima, nuovamente in trasferta, a Taranto. I normanni partono con il piglio giusto, trovando subito un primo allungo e dimostrando solidità nella gestione del cambio palla. Nonostante il tentativo di rientro dei padroni di casa, Aversa mantiene il controllo del set, piazzando l’accelerazione decisiva nella fase conclusiva e chiudendo sul 25-22 grazie a un attacco risolutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

