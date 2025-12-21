Volley A2 Virtus Aversa | show a Catania 3 punti da applausi in Sicilia
Tempo di lettura: 2 minuti Prestazione di grande personalità per la Virtus Aversa, che sul difficile campo di Catania centra un successo esterno di assoluto valore, imponendosi in 4 set al termine di una gara combattuta che ‘certifica’ la quarta affermazione di fila per la squadra allenata da coach Graziosi. Ultima gara del 2025 domenica prossima, nuovamente in trasferta, a Taranto. I normanni partono con il piglio giusto, trovando subito un primo allungo e dimostrando solidità nella gestione del cambio palla. Nonostante il tentativo di rientro dei padroni di casa, Aversa mantiene il controllo del set, piazzando l’accelerazione decisiva nella fase conclusiva e chiudendo sul 25-22 grazie a un attacco risolutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Volley A2, Virtus Aversa da applausi: bottino pieno e bel gioco contro l’Abba Pineto
Leggi anche: Volley A2, Virtus Aversa Academy: morale alto in vista del Catania
Attiva la prevendita per la gara contro Virtus Aversa; Volley A2, la rinascita della Prisma La Cascina e il tabù trasferta; Virtus Aversa - Banca Macerata Fisiomed MC in Diretta Streaming | IT; Unstoppable Virtus Aversa.
Aversa e Volley Academy, un binomio suggellato al “Siciliano” - Al "Siciliano" ieri mattina incontro in amicizia tra i vertici d'istruzione locale, la Volley Academy e la società dell'Aversa Normanna ... bisignanoinrete.com
Pallavolo A2M – Sviluppo Sud conclude in casa il ciclo terribile ospitando Aversa - it) Dopo le due sconfitte nette contro la vice capolista Tinet Prata di Pordenone in casa e quella con la supercapolista Consar Ravenna domenica scorsa, la Svilup ... ivolleymagazine.it
Volley Mercato: ad Aversa il centrale Federico Mazza - La Virtus Aversa ha ingaggiato il centrale Federico Mazza, classe 1996, originario di Milano, un profilo solido e di esperienza per la realtà normanna. corrieredellosport.it
Seconda Divisione Girone B Bluvolley U16 Bianca vs Virtus Carrarese Open 2 - 3 (22-25 /17-25/ 25-20 / 25-22 / 9-15) Entusiasmante rimonta da 0-2 per le nostre ragazze che hanno prontamente rialzato la testa e conquistato il terzo e il quarto set. Non hanno - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.