Volley A2 Virtus Aversa da applausi | bottino pieno e bel gioco contro l’Abba Pineto
Tempo di lettura: 2 minuti La Virtus Aversa ritrova il sorriso, i 3 punti e il bel gioco accompagnata da un PalaJacazzi straordinariamente caldo che spinge i ragazzi di coach Tomasello ad una vittoria straordinaria contro l’Abba Pineto, ‘storica’ rivale in questa Serie A2. I normanni si innalzano in classifica, cancellano le ultime 2 sconfitte e si preparano adesso alla trasferta di domenica prossima a Porto Viro. PRIMO SET. Tanto equilibrio, punto a punto, Aversa viene spunta dal suo fantastico pubblico ma il primo doppio vantaggio è di Pineto (6-8). Il muro di Motzo ristabilisce la parità a 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
