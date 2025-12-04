Favara celebra i cento anni dalla nascita di Camilleri | due giornate per riscoprire l’eredità dello scrittore

Saranno due giorni dedicati alla lingua, alla narrativa e all’immaginario di Andrea Camilleri quelli organizzati dall’Istituto comprensivo che porta il suo nome e che, in occasione del centenario dalla nascita, promuove la seconda edizione delle giornate di studio in suo onore. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Favara celebra i cento anni dalla nascita di Camilleri: due giornate per riscoprire l’eredità dello scrittore

Contenuti che potrebbero interessarti

https://www.siciliaonpress.com/2025/12/01/natale-a-favara-il-centro-ascolto-caritas-biagio-conte-celebra-la-solidarieta-la-fratellanza-e-lunita-tra-i-popoli/ - facebook.com Vai su Facebook

Favara, l’Istituto Scolastico “Andrea Camilleri” celebra i 100 anni dello scrittore agrigentino - Andrea Camilleri, il 9 e 10 Dicembre prossimi, “spegnerà” (idealmente) le cento candeline sulla torta del proprio compleanno: in occasione della seconda edizione delle “giornate di studio” organizzate ... Si legge su scrivolibero.it

Maria Bello, chi è la donna dispersa nell'alluvione a Favara: ha tre figli di 9, 6 e 3 anni. «Ricerche disperate» - Le strade di Favara si sono trasformate in fiumi in piena a causa di un nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina ma anche in tutta la zona sud occidentale agrigentina con decine di centimetri ... Lo riporta leggo.it

Rieti celebra i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri - Si terrà martedì 7 ottobre, alle 17, presso la sala consiliare della Provincia di Rieti, il primo degli appuntamenti ideati dall’associazione culturale reatina “Polymnia” per celebrare i cento ... Da ilmessaggero.it