Nel 2017, a Ravenna, due uomini furono accusati di aver violentato una ragazza di 18 anni, la quale aveva denunciato l’aggressione e fornito prove, tra cui un video degli abusi. Dopo un lungo procedimento, la Cassazione ha recentemente confermato l’assoluzione degli imputati. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie e i temi legati alla credibilità delle testimonianze e alle prove raccolte nei casi di violenza sessuale.

Lei aveva denunciato di essere stata violentata al termine di una serata in cui aveva bevuto ed era stata filmata durante gli abusi. Ma al termine del processo, i due imputati sono stati assolti definitivamente incassando tre pronunce favorevoli in altrettanti gradi di giudizio. Per i collegi che hanno discusso il caso, la ragazza – all’epoca 18enne – era consenziente in quella notte in cui venne registrato un rapporto sessuale con un amico. La Cassazione ha messo la parole fine sulla vicenda, facendo diventare definitiva l’ assoluzione dei due perché “il fatto non costituisce reato” dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso dell’accusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale su una 18enne a Ravenna nel 2017: Cassazione conferma assoluzione per i due imputati

Violentata e filmata da due giovani, la Cassazione conferma l’assoluzione: “Consenziente anche se ubriaca”La Cassazione ha confermato l’assoluzione di due giovani accusati di aver violentato e filmato una ragazza di 18 anni, stabilendo che l’atto sia stato consensuale anche in presenza di consumo di alcol.

Processo Open Arms, Cassazione conferma assoluzione per SalviniLa Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, rigettando il ricorso della procura di Palermo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il testo della nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in tema di violenza sessuale: dal consenso libero e attuale alla volontà contraria; Violenza su bimba di 10 anni, Fratelli d’Italia annuncia ispezione ministeriale per l’esclusione dello stupro; Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne: chiesti 10 anni di carcere; Accusato di violenza sessuale su una paziente, medico assolto.

Legge sulla violenza sessuale: com'era, com'è e come sarà. Una spiegazionePerché si è deciso di modificare la norma? Cosa dice la legge attuale? Cosa cambierà se il nuovo testo entrerà in vigore? Proviamo a fare ordine, con l'aiuto ... huffingtonpost.it

Violenza sessuale su una bambina di dieci anni: il Tribunale civile di Treviso condanna anche i genitori del molestatore per mancata educazione affettivaOltre alla condanna di un anno e due mesi da parte del Tribunale dei Minori, il sede civile il giudice commina un risarcimento di 130 mila euro ... vanityfair.it

Le accuse nei suoi confronti sono quelle di violenza sessuale aggravata su minori di 14 anni, con l’ulteriore aggravante di aver agito all’interno – o nelle immediate vicinanze – della scuola secondaria di primo grado frequentata dalle presunte vittime - facebook.com facebook

Legge sulla violenza sessuale: com'era, com'è e come sarà. Una spiegazione (di F. Olivo) x.com