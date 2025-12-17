Processo Open Arms Cassazione conferma assoluzione per Salvini

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, rigettando il ricorso della procura di Palermo. I giudici della terza sezione penale hanno così confermato la decisione di assoluzione del vice premier, chiudendo definitivamente un capitolo giudiziario che aveva suscitato molte discussioni politiche e mediatiche.

© Lapresse.it - Processo Open Arms, Cassazione conferma assoluzione per Salvini I giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso della procura di Palermo, confermando di fatto l' assoluzione per il vice premier Matteo Salvini nel processo Open Arms. Il leader della Lega era stato assolto dalla seconda sezione penale del tribunale di Palermo, era stato accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Il vicepremier: "Difendere i confini non è reato". "Difendere i confini non è reato", scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l'assoluzione confermata dalla Corte di Cassazione per il caso Open Arms.

