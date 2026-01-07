Decaro già alle prese con i primi provvedimenti | Primo impegno la sanità

Decaro si sta già concentrando sui primi provvedimenti, con un particolare focus sulla sanità. Insieme ai dirigenti, sta lavorando per definire le prime iniziative che saranno pubblicate a breve. L'obiettivo è avviare un percorso di interventi mirati, con attenzione alle esigenze del settore e dei cittadini. Questo primo passo rappresenta un impegno concreto per migliorare i servizi sanitari e rispondere alle necessità della comunità.

"Il primo impegno sarà quello di occuparmi del tema della sanità. Infatti, sto andando in ufficio, con i dirigenti, a cercare di scrivere i primi provvedimenti che pubblicheremo già nelle prossime ore". Lo ha detto il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, rispondendo ai cronisti.

