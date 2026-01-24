Viene picchiato in strada con un bastone in Salento 43enne in gravi condizioni

Un uomo di 43 anni è stato vittima di un'aggressione nel Salento, dove è stato colpito con un bastone di legno da due sconosciuti. L’episodio si è verificato in strada, lasciando l’uomo in condizioni critiche. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni dell’evento.

Un 43enne è stato ricoverato in gravi condizioni in Salento dopo essere stato aggredito con un bastone di legno da due persone che poi hanno fatto perdere le loro tracce. Le forze dell'ordine ipotizzano una spedizione punitiva nei confronti dell'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it Picchiato in strada con un bastone, grave un 43enne nel SalentoUn uomo di 43 anni è stato aggredito ieri sera a Copertino, nel Salento, e si trova in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Leggi anche: “In gravi condizioni”. Il politico italiano aggredito con un bastone alla testa Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Rider aggredito per una mancata consegna: Mi hanno preso a pugni e calci tra insulti razzisti; Rapinato in strada da un 27enne che gli chiede il cellulare per una telefonata urgente: lo insegue e viene picchiato; Albinea, uomo di 31 anni picchiato per strada durante una lite: è in ospedale; Accerchiato e picchiato in strada da un gruppo di persone. Violenza choc a Prato. Rapinato in strada da un 27enne che gli chiede il cellulare per una telefonata urgente: lo insegue e viene picchiatoPADOVA - Avvicinato da un giovane in strada nella notte, ha accettato di prestargli il suo cellulare per una telefonata urgente, salvo poi vederlo ... msn.com Accerchiato e picchiato in strada da un gruppo di persone. Violenza choc a PratoE’ successo nella serata del 14 gennaio a San Giusto. L’uomo, 59 anni, è stato trasportato in ospedale. Indagini in corso per capire meglio la dinamica e individuare i responsabili ... lanazione.it A Bologna un capotreno viene ucciso da un immigrato che aveva un foglio di via e non doveva essere in Italia, a Roma un funzionario di un ministero viene picchiato quasi a morte da un gang di nord africani che dovevano essere espulsi ma per la sinistra ser - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.