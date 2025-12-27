In gravi condizioni Il politico italiano aggredito con un bastone alla testa

Quella che inizialmente poteva apparire come una generica aggressione avvenuta durante la serata di Santo Stefano ha assunto, con il passare delle ore, contorni sempre più inquietanti. In una tranquilla sera festiva, quando le strade del piccolo centro dei monti Picentini erano ormai quasi deserte, un uomo è stato ritrovato a terra, privo di forze e circondato dal sangue, a pochi passi dalla sua abitazione. A dare l’allarme è stato un passante, che ha immediatamente chiamato i soccorsi dopo essersi imbattuto in quella scena drammatica. Solo successivamente si è compreso che la vittima dell’aggressione era il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Nole Canavese, litiga con il compagno e si spara alla testa: 38enne in gravi condizioni

Leggi anche: Giostraio aggredito a Capena alla festa del vino, in gravi condizioni dopo essere stato pestato da 8 giovani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lettera esclusiva di due mogli di cittadini italiani imprigionati in Venezuela. Come Trentini; L'appello: non dimenticate i prigionieri italiani in Venezuela; Soumahoro guarda già alle elezioni: Pronto a candidarmi con le forze del tricolore. Poi precisa: Non con il centrodestra; Firenze, al Viesseux “Tour letterario” per scoprire il lato intimo dei grandi scrittori.

Emergenza invalidità. Un italiano su quattro vive con limitazioni funzionali, invalidità e cronicità gravi. In tutto 13 milioni - Il dato, riferito alla popolazione maggiore di 15 anni, è contenuto nell’ultimo rapporto del Ministero del Lavoro e politiche sociali svolto insieme all’Istat. quotidianosanita.it

Il sindaco Carmeni Siano è ricoverato in gravi condizioni - facebook.com facebook