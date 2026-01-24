Un uomo di 43 anni è stato aggredito ieri sera a Copertino, nel Salento, e si trova in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La vittima è stata colpita ripetutamente con un bastone, riportando ferite multiple al viso e al corpo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi dell’aggressione.

Un 43enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stato colpito ripetutamente al viso e in più parti del corpo con un bastone in legno ieri sera a Copertino. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona dove si è verificato il pestaggio: i responsabili sarebbero almeno due persone che, dopo aver ferito il 43enne, sono fuggite in auto. Il personale sanitario intervenuto, dopo aver prestato i primi soccorsi, ha disposto il trasferimento dell’uomo in ospedale. I carabinieri che conducono le indagini, coordinati dalla procura, hanno acquisito le immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Picchiato in strada con un bastone, grave un 43enne nel Salento

Picchiato a colpi di bastone in strada: era stato sorpreso a rovistare su un veicoloUn episodio di violenza si è verificato nel centro di Foggia, dove un uomo è stato aggredito con un bastone dopo essere stato sorpreso a rovistare su un veicolo.

Leggi anche: Sindaco aggredito in strada nel Salernitano: colpito violentemente con un bastone. È ricoverato con diverse fratture

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Pestato con bottiglie e spranghe fino a svenire a due passi dalla stazione. La violenta rapina per 80 euro; Tentato furto d’auto, uomo picchiato in strada: video diventa virale; Albinea, uomo di 31 anni picchiato per strada durante una lite: è in ospedale; Picchiato in strada da cinque persone dopo la festa di compleanno.

Copertino, picchiato in strada con un bastone: un 43enne in fin di vitaA lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona dove si è verificato il pestaggio: i responsabili sarebbero almeno due persone che, dopo aver ferito l'uomo, sono fuggite in auto. La vittim ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, picchiato in strada mentre tenta di rubare un'auto: il video dell'aggressione diventa viraleL’episodio avvenuto in pieno centro cittadino: nel video si nota una persona che impugnando un oggetto colpisce ripetutamente e con violenza l'uomo, nonostante le urla della vittima ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, picchiato in strada mentre tenta di rubare un'auto: il video dell'aggressione diventa virale x.com