maxi incidente sulla provinciale carambola a bovisio sei i feriti

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla Provinciale a Bovisio, coinvolgendo diversi veicoli e provocando cinque feriti. La carambola ha richiesto l’intervento di soccorritori e ha causato disagi alla viabilità locale. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. L’incidente è attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause.

Un maxi incidente stradale ieri pomeriggio in Brianza ha fatto portare almeno cinque persone in ospedale, rimaste ferite nell’impatto e ha tenuto impegnati a lungo i soccorritori. Erano da poco passate le 16 quando tre automobili che percorrevano la provinciale ex Ss527, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate all’altezza di Bovisio Masciago. Sembra che un donna di 58 anni che procedeva da Saronno verso Monza si sia ritrovata all’improvviso davanti un’auto che aveva sbandato, forse per un malore, e per evitare l’impatto ha sterzato repentinamente, finendo però contro un muro di contenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

