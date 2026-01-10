Benevento paura al viale Mellusi | uomo in stato di alterazione tenta di arrampicarsi su un edificio

A Benevento, lungo il Viale Mellusi, si è verificato un episodio di tensione quando un uomo in stato di alterazione ha tentato di arrampicarsi su un edificio. Si tratta di un cittadino moldavo di 31 anni, regolarmente soggiornante nel territorio. L'intervento delle forze dell’ordine ha consentito di gestire la situazione senza conseguenze gravi. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e sottolinea l’importanza di comportamenti responsabili in pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un cittadino moldavo di 31 anni, in possesso di un regolare permesso di soggiorno si è reso protagonista di un movimentato fine serata al Viale Mellusi di Benevento. In evidente stato di alterazione psicomotoria, l'uomo ha tentato di scalare uno stabile portandosi su un tetto che si affaccia sul viale suscitando evidentemente allarme e preoccupazione tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri ed alla fine di un lungo conciliabolo il moldavo è stato riportato a terra. Nessun danno alle persone o alle cose, ma paura e preoccupazione per residenti e passanti.

