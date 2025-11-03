Arezzo, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, con le seguenti modalità: dalle 22:00 alle 24:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Valdichiana; in uscita per chi proviene da Firenze: Arezzo; dalle 00:00 alle 2:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A1 Milano-Napoli: chiusa per alcune ore notturne la stazione di Monte San Savino