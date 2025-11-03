A1 Milano-Napoli | chiusa per alcune ore notturne la stazione di Monte San Savino
Arezzo, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, con le seguenti modalità: dalle 22:00 alle 24:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Valdichiana; in uscita per chi proviene da Firenze: Arezzo; dalle 00:00 alle 2:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli diventa la nuova frontiera di Satispay. Dopo Milano e Cuneo, la tech company italiana, che ha rivoluzionato i pagamenti digitali, all’inizio dell’anno ha aperto la sua sede partenopea, nel cuore della città. Un edificio progettato per favorire «collaborazio - facebook.com Vai su Facebook
A1, chiusa per una notte entrata della stazione Firenze Impruneta - Chiusa per lavori la stazione autostradale dell'A1 di Firenze Impruneta nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre ... Lo riporta sienafree.it
Alcune chiusure previste nei prossimi giorni su A1, A14, allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Parma, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novemb ... Riporta sassuolo2000.it
Strage in A1, scatta il divieto. Niente sorpassi per i camion tra i caselli di Incisa e Chiusi - La richiesta partita dal Valdarno dove il 4 agosto morirono due volontari della Misericordi ... Riporta msn.com