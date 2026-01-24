Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 16 | 25

Ecco un'introduzione sobria e chiara per il rapporto sulla viabilità del 24 gennaio 2026: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio, con dettagli su incidenti, code e interventi di rinnovo infrastrutturale. Si segnalano rallentamenti sull'A24 e sul raccordo, oltre a modifiche al servizio ferroviario sulla linea metro B. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per precipitazioni sparse, raccomandando prudenza alla guida. Per aggiornamenti, consultare il servizio della Regione

Astral infomobilità incidente all'altezza della famiglia in direzione Roma portiamoci sul tratto Urbano della A24 qui code tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro traffico regolare Invece sul raccordo sulle altre strade e autostrade della Regione per il trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B & B 1 alle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo attiva il nervoso sostitutive MB San Paolo Silvia e Piazza Bologna viale Jonio in chiusura ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla sulla zio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi la massima prudenza alla guida Federico Di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

