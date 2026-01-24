Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dell'esercizio di attualità mobilità un servizio della regione Lazio sulla Nettunense esaltano incidente avvenuto in precedenza l'altezza Cecchina permangono rallentamenti andiamo sopra il bar della 24 Matera ma quasi per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima sulla Prenestina e sulla Casilina code a tratti rispettivamente della Bibbia Cristiana via di Rocca Cencia e tra finocchio Borghesiana nei due casi in entrambi i sensi di marcia Ma siamo trasporto pubblico sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma Viterbo per lavori di rinnovo l'infrastruttura disposta chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno alle ore 17:15 tra Viterbo e alle 17:25 da Catalano poi attivi bus sostitutivi in chiusura gli eventi nella capita oggi in centro Cosa hanno in programma delle manifestazioni la prima in corso di svolgimento in Piazza di Porta San Giovanni e terminerà alle ore 13 le altre due in programma nel pomeriggio si terranno in Piazza Santi Apostoli in piazza Risorgimento effettivamente dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 16 alle ore 18 possibili rallentamenti dalla circolazione e deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico nelle Serie A tranne mobilità e tutto Grazie parlate al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

