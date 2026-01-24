Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 07 | 25

Attualmente, la viabilità nella regione Lazio, comprese Roma e le autostrade, si presenta senza criticità significative. Tuttavia, si registrano rallentamenti sulla linea Roma-Civitavecchia e Roma-Viterbo a causa di un inconveniente tecnico alla stazione di Roma San Pietro. Oggi sono previste manifestazioni nel centro di Roma, che potrebbero causare lievi disagi al traffico e ai mezzi pubblici. È consigliabile consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti e precauzioni di sicurezza.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di al mobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento privo di particolari criticità sulla parte delle strade e autostrade della Regione Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Civitavecchia e Roma Viterbo la circolazione rallentata per un inconveniente tecnico alla stazione di Roma San Pietro i tre subiranno ritardi limitazioni di percorso o cancellazioni per gli eventi nella capitale nella giornata di oggi in centro a Roma sono previste altre manifestazioni che potrebbero causare disagi al traffico da prima si svolgerà questa mattina dalle ore 13 in Piazza di Porta San Giovanni le altre due in programma nel pomeriggio si terranno in Piazza Santi Apostoli in piazza Risorgimento effettivamente dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 16 alle ore 18 possibile lentamente alla circolazione direzioni per alcune linee del trasporto pubblico da Daniele Cirio e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con Line porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in mobilità punto Astral spa.

