Vi comunico che ci siamo lasciati | a Uomini e Donne finisce la storia nata nel parterre over

Il 22 gennaio, un post su Instagram ha annunciato la fine della relazione tra i protagonisti del parterre over di Uomini e Donne. La comunicazione chiara e diretta mette fine alle speculazioni e alle voci che si erano diffuse nelle ultime settimane, offrendo ai fan una risposta ufficiale sulla conclusione di questa storia.

Un lungo post su Instagram, pubblicato giovedì 22 gennaio, mette fine alle domande e alle indiscrezioni che da settimane circolavano tra i fan di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del parterre over ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare in prima persona cosa è successo alla storia d’amore nata sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi. Con un messaggio sentito e personale, il protagonista ha annunciato ufficialmente la fine della relazione con la donna conosciuta proprio nello studio televisivo di Canale 5. Una decisione maturata lontano dalle telecamere, ma condivisa pubblicamente per rispetto verso il pubblico che ha seguito il loro percorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“Vi comunico che ci siamo lasciati”. Uomini e Donne, l’annuncio: finita la storia nata in studioGiovedì 22 gennaio, un volto noto di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua relazione, mettendo fine a settimane di attese e speculazioni.

