Uomini e Donne Ursula Bennardo | Martina e Gianmarco li ho sempre visti innamorati Tornare nel parterre over? Solo se

L'ex dama Ursula Bennardo commenta le ultime dinamiche del trono over e classico di Uomini e Donne e parla della possibilità di rivederla nel parterre del dating show di Canale 5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Ursula Bennardo: "Martina e Gianmarco li ho sempre visti innamorati. Tornare nel parterre over? Solo se..."

