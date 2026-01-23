Vi comunico che ci siamo lasciati Uomini e Donne l’annuncio | finita la storia nata in studio

Giovedì 22 gennaio, un volto noto di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua relazione, mettendo fine a settimane di attese e speculazioni. Con un messaggio diretto, ha condiviso la decisione di interrompere la storia nata in studio, offrendo chiarezza ai fan e ai followers. Questa comunicazione segna un momento di riflessione sia per il protagonista che per il pubblico, che ha seguito con interesse gli sviluppi della vicenda.

Giovedì 22 gennaio il volto noto del parterre over di Uomini e Donne ha scelto di rompere il silenzio e chiarire una situazione che da settimane alimentava domande e curiosità tra i fan. Attraverso un lungo e sentito post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’ex cavaliere ha comunicato ufficialmente la fine della relazione con la sua partner, conosciuta proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. Una decisione maturata lontano dalle telecamere, ma che lui ha voluto condividere pubblicamente per rispetto verso chi ha seguito il loro percorso. Nel messaggio, ha esordito ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto, spiegando di sentirsi “lusingato e grato per l’affetto e l’attenzione”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

