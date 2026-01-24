Vertice di Abu Dhabi Putin non indietreggia | vuole tutto il Donbass

A Abu Dhabi si svolge un vertice tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Durante l’incontro, il portavoce del Cremlino ha ribadito che le forze ucraine devono lasciare il Donbass, segnalando una posizione ferma di Mosca. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto sulle questioni di sicurezza e territoriali nella regione, con attenzione alle rispettive posizioni e alle possibili implicazioni future.

È iniziato il vertice a tre, ad Abu Dhabi, tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. I lavori si sono aperti con una dichiarazione del Cremlino che sembrerebbe lasciare pochi margini di trattativa: "Le forze armate ucraine - ha detto il portavoce Dmitry Peskov - devono lasciare il territorio del Donbass". Su questo punto Volodymyr Zelensky ha già detto che mai potrà accettare, anche perché si tratta di territori non ancora conquistati da parte dei russi. Per proseguire con il dialogo è necessario ripartire dai 20 punti concordati da Kiev e Washington, con le correzioni apportate dopo il vertice con la "coalizione dei Volenterosi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

