Vertice ad Abu Dhabi su Ucraina | il Donbass resta il nodo irrisolto

A Abu Dhabi si sono aperti i colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, segnando i primi incontri diretti tra le delegazioni dei due Paesi dall’estate scorsa. I lavori si concentrano su questioni legate al conflitto nel Donbass, che rimane un punto critico irrisolto. L’obiettivo è favorire un dialogo costruttivo per individuare possibili soluzioni e ridurre le tensioni nella regione.

Ad Abu Dhabi sono iniziati i colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, i primi incontri diretti tra le delegazioni dei due Paesi dall’estate scorsa, dopo le tre tornate mediate dalla Turchia a Istanbul. Al centro delle discussioni, come confermato dal Cremlino, rimane la questione territoriale. “Le forze armate ucraine devono lasciare il territorio del Donbass”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, condizione che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito di non poter accettare. Zelensky ha inoltre annunciato che, a Davos, ha concordato con il presidente Donald Trump la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot, senza specificarne il numero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

