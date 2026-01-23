Ucraina | si tratta al trilaterale di Abu Dhabi il nodo resta il Donbass

A Abu Dhabi si svolge il trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con il focus principale sul nodo del Donbass. L'incontro intende favorire un dialogo volto a cercare soluzioni possibili per il conflitto protratto tra Kiev e Mosca, ormai quasi quattro anni. La discussione si inserisce in un contesto di attenta attenzione internazionale, con l’obiettivo di promuovere stabilità e dialogo tra le parti coinvolte.

Gli occhi del mondo sono puntati su Abu Dhabi dove Russia, Ucraina e Usa si stanno incontrando per trovare una soluzione al conflitto fra Kiev e Mosca che dura ormai da quasi quattro anni. Il vertice è stato preceduto dalla visita al Cremlino degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner che hanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Con loro per la prima volta anche Josh Gruenbaum, il direttore del Federal Acquisition Service, l'agenzia federale responsabile delle forniture governative, che ricopre anche il ruolo di consigliere senior nel Board of Peace di Donald Trump. Quattro ore di colloqui che Mosca ha definito "eccezionalmente sostanziali e improntati alla fiducia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, il trilaterale di Abu Dhabi. Il nodo DonbassOggi si svolge a Abu Dhabi un incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, focalizzato sulla situazione nel Donbass.

Al via ad Abu Dhabi l’incontro trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Riflettori puntati sul DonbassA Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con focus sul Donbass.

