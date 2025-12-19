Verso Salernitana-Foggia Raffaele | Vogliamo chiudere bene il 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ultima gara del girone d’andata e dell’anno solare in vista per la Salernitana, impegnata domani pomeriggio alle 14:30 sul prato dello stadio Arechi contro il Foggia. Queste le dichiarazioni di mister Giuseppe Raffaele alla vigilia del match: “Vogliamo assolutamente chiudere bene il 2025 davanti ai nostri tifosi. In questo girone d’andata abbiamo seminato e costruito, non è stato semplice ma abbiamo raccolto degli ottimi risultati riuscendo a superare qualche fisiologico momento con uno spirito di gruppo incrollabile e tanta determinazione. Alleno un gruppo serio che sa quello che vuole e quanto sia duro il percorso da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

